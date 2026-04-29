ДПСники в Улан-Удэ вытащили из воды пьяную русалку

В Улан-Удэ поездка на автомобиле одной веселой компании закончилась в реке и больнице. Обычная проверка документов обернулась для инспекторов ГИБДД оказанием медпомощи пассажирам и незапланированным нырянием в реку.

Как рассказали в полиции республики, при остановке автомобиля и проверке выяснилось, что не только водитель, но и все трое пассажиров были в состоянии, далёком от трезвого. Показатель алкоголя у водителя — 0,90 мг/л.

Пока инспекторы оформляли документы, пассажиры устроили настоящее представление: один из участников нанёс себе телесные повреждения, а другой пассажирке потребовалась помощь полицейских в связи с падением в реку Уда. Инспекторы оперативно вытащили её из воды и вызвали всем скорую помощь.

Автомобиль направлен на штрафстоянку, часть компании сейчас в больнице.

