В Бурятии женщины-полицейские вызволили из горящего дома двух пенсионеров

В селе Саратовка Тарбагатайского района Бурятии замначальника полиции ОМВД по Мухоршибирскому району, подполковник полиции Людмила Грузинцева и майор полиции в отставке Ирина Варфоломеева эвакуировали из горящего дома двух пенсионеров. Инцидент произошел в ночь на 26 апреля.

Женщины возвращались из Улан-Удэ, проезжая через Саратовку. В этот момент офицеры заметили горящую крышу одного из частных домов. Они остановили машину и бросились к охваченному огнем жилищу. Чтобы разбудить хозяев, Людмила и Ирина громко кричали и стучали в окна, одновременно призывая на помощь соседей.

Стражи порядка заметили в помещении силуэт человека и после этого выломали запертые изнутри ворота, зайдя во двор. Входную дверь спасительницам открыл сам владелец жилища.

В задымленном доме находился 84-летний мужчина. Из-за проблем со слухом он не сразу осознал масштаб опасности. А в одной из комнат находилась его супруга, которая не могла передвигаться самостоятельно. На помощь также подоспел неравнодушный очевидец, проезжавший мимо. Совместными усилиями они вынесли женщину на свежий воздух буквально за мгновения до мощного хлопка.

«Пострадавшую, имевшую признаки отравления угарным газом, передали медикам. Глава семьи не пострадал. Прибывшие расчёты МЧС оперативно ликвидировали возгорание, причиной которого, по предварительным данным, стало короткое замыкание электропроводки. В настоящее время пара находится под опекой родственников, их здоровью ничего не угрожает», - рассказали в МВД по Бурятии.