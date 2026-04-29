В Улан-Удэ приступили к строительству приемного покоя БСМП

В Улан-Удэ на проспекте Строителей, 1 приступили к строительству нового приемного отделения для больницы скорой медицинской помощи имени Ангапова. Здание будет модульным, на возведение выделили около 500 млн рублей. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Совершенствование экстренной медицинской помощи» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Площадка под строительство готова, подрядчик уже залил свайный фундамент. При создании модульного объекта функции технического заказчика будет выполнять Управление капитального строительства правительства РБ.

Согласно медико‑техническому заданию, в отделении планируют разместить регистратуру, процедурную, перевязочную, гипсовый кабинет, кабинет УЗИ, ординаторскую, помещение для отдыха персонала, рентген‑кабинет и многое другое. Подчеркивается, что современное диагностическое оборудование позволит оказывать экстренную помощь даже в условиях массового поступления пациентов.

«Это важная новость для каждого, кто хоть раз сталкивался с экстренной ситуацией: скорая, больница, долгие минуты ожидания в тесной очереди. Сегодняшнее приёмное отделение БСМП работает на пределе – площади едва справляются с потоком пациентов. К концу года здесь появится комфортное, технологичное пространство, настроенное на качество, скорость и точность. Строительство объекта держу на контроле», - прокомментировал зампред правительства Бурятии Евгений Коркин.