29.04.2026

Среди погибших на руднике в Бурятии оказался гражданин Казахстана

Спасатели достали из-под снежного завала тела всех шестерых работников
A- A+
Текст: Карина Перова
Фото: СУ СКР по Бурятии

В Муйском районе Бурятии завершились поисковые работы на месте схода лавины на руднике «Ирокинда». Спасатели достали из-под снежного завала тела всех шестерых работников, отметили в ГУ МЧС по РБ.

Погибли мужчины 1986, 1988, 1971, 1990, 2000 и 2007 годов рождения. Из них один – гражданин Казахстана, сообщили в группе «Муя-инфо.24/7».

Напомним, по данному факту следователи завели уголовное дело (ч. 3 ст. 216 УК РФ – нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела.

Теги
ирокинда рудник лавина

Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
