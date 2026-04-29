Среди погибших на руднике в Бурятии оказался гражданин Казахстана

В Муйском районе Бурятии завершились поисковые работы на месте схода лавины на руднике «Ирокинда». Спасатели достали из-под снежного завала тела всех шестерых работников, отметили в ГУ МЧС по РБ.

Погибли мужчины 1986, 1988, 1971, 1990, 2000 и 2007 годов рождения. Из них один – гражданин Казахстана, сообщили в группе «Муя-инфо.24/7».

Напомним, по данному факту следователи завели уголовное дело (ч. 3 ст. 216 УК РФ – нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела.