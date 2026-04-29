Происшествия 29.04.2026 в 09:45

Пожар в Закаменском районе Бурятии выходит из-под контроля

Площадь возгорания за сутки выросла в 5 раз
Текст: Елена Кокорина
В Закаменском районе Бурятии ситуация остаётся сложной. Площадь лесного пожара достигла уже 150 гектаров, что в пять раз превышает вчерашний показатель в 29 га.

С огнём там сражаются 111 человек, также задействовано 15 единиц техники, но угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет.

- Тушению препятствует шквалистый ветер и большое наличие горючего материала. Кроме того, он действует в труднодоступной местности, куда тяжело добраться и доставить большегрузную технику. Продолжаем наращивать группировку для борьбы с огнём в Закаменском районе, дополнительно направили 22 сотрудника авиалесоохраны Баргузинского района, - отметил руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.

В РАЛХ подчеркнули, что самая распространённая причина возникновения пожаров сегодня – это неосторожное обращение с огнём. Граждан убедительно просят соблюдать установленные правила, посещать только установленные места, не разводить костры и не сжигать сухую траву.

За последние сутки в Бурятии было зафиксировано три лесных пожара: в Кабанском районе огонь перешёл с других земель, а в Кяхтинском — причиной стал человеческий фактор. Оба возгорания удалось оперативно ликвидировать.

Фото: нейросеть

