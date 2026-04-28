В Бурятии вдова бойца СВО пыталась забрать деньги и авто мужа у его сестры

Вдова участника специальной военной операции безуспешно пыталась взыскать с родственников мужа 800 тысяч рублей, которые он перевёл сестре за несколько месяцев до своей гибели. Женщина считала, что деньги ушли безвозмездно, а на них для неё должны были купить машину. Но Верховный суд Бурятии подтвердил правоту нижестоящей инстанции: неосновательного обогащения не было.Боец перевёл крупную сумму на карту сестры в январе 2024 года, находясь в зоне проведения СВО. По словам родственников, он сам попросил её временно подержать деньги у себя - на его счетах висели аресты судебных приставов, и мужчина опасался списаний. В феврале, когда боец приехал в краткосрочный отпуск, сестра, по её словам, сняла через мужа 795 тысяч рублей и передала брату наличными.Тогда же, в феврале 2024-го, боец вместе с родным братом присмотрел себе подержанную иномарку. Однако договор купли-продажи оформили на брата. Сам военнослужащий при жизни никаких претензий ни к сестре, ни к брату не предъявлял.Вдова настаивала: раз её супруг погиб в сентябре того же года, деньги и машина должны перейти к ней. Но суд посчитал иначе. Во-первых, сестра доказала, что вернула деньги при жизни брата. Во-вторых, сам военнослужащий, будучи в отпуске, мог свободно распоряжаться финансами и оформить автомобиль на себя или на жену, но не сделал этого. Оплата госпошлины за регистрацию машины, которую внесла истица, сама по себе ещё не означает, что транспорт должен принадлежать ей.Судебная коллегия Верховного суда констатировала: неосновательного обогащения на стороне ответчиков нет. Деньги предоставлены во исполнение несуществующего обязательства - по сути, в рамках семейной договорённости. А раз так, то и взыскивать их в качестве неосновательного обогащения нельзя. Решение районного суда оставлено без изменения. Жалоба вдовы - без удовлетворения.Фото: «Номер один»