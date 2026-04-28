Общество 28.04.2026 в 17:07

В селе в Бурятии открыли бюсты двум Героям России

В мероприятии принял участие глава республики
Текст: Карина Перова
В селе в Бурятии открыли бюсты двум Героям России
Фото: канал в Максе Алексея Цыденова

Сегодня в селе Сосново-Озерское Еравнинского района Бурятии состоялось торжественное открытие бюстов Героев России Жаргала Дашиева и Балты Цыренжапова, а также Мемориала памяти участников специальной военной операции. В мероприятии принял участие глава республики Алексей Цыденов.

Жаргал Баирович Дашиев – младший лейтенант, посмертно удостоен звания Героя России. Проявил исключительное мужество в бою, до последних минут жизни прикрывал своих товарищей. У Жаргала остались жена и трое детей.

Балта Дымбрылович Цыренжапов – младший лейтенант, посмертно удостоен звания Героя России. Был награжден двумя орденами Мужества, медалями Суворова и «За боевые отличия». Погиб, спасая товарищей при выполнении боевой задачи. У Балты остались жена, сын и мама.

«Дорогие близкие наших героев, ваши сыновья, мужья, отцы стали навечно примером доблести, навечно примером того, как надо любить Родину, что такое настоящий мужчина-защитник-патриот. Будем помнить наших ребят, помнить наших героев, равняться на них, быть рядом с их близкими и всегда знать, что судьба нашей страны только в наших руках. Вечная память нашим героям!», - прокомментировал Алексей Цыденов.

