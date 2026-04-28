Общество 28.04.2026 в 17:52

Монголия приняла участие в «Большой семёрке»

На борьбу с опустыниванием страны потребуется свыше 800 миллионов долларов США
Текст: Иван Иванов
Монголия приняла участие в Саммите министров окружающей среды "Большой семёрки", состоявшемся во Франции, где представила на политическом уровне инициативы по борьбе с изменением климата и опустыниванием.

Как сообщает портал «Монцамэ», в последние годы "Большая семёрка" приглашает к участию в обсуждении отдельных тематических вопросов другие страны. В текущем саммите, помимо Монголии, приняли участие министры окружающей среды Республики Корея, Турецкой Республики, Кении, Албании, Австралии, Республики Индонезия и Бразилии, а также представители международных организаций. В ходе встречи были рассмотрены актуальные вопросы, связанные с изменением климата, и пути их решения.

Монголия представила свой опыт и государственную политику в контексте подготовки к 17-й сессии Конференции сторон Конвенции Организации Объединённых Наций по борьбе с опустыниванием (COP17), которая состоится с 17 по 28 августа. В рамках этого были выдвинуты три ключевые инициативы: борьба с опустыниванием, рациональное использование и увеличение водных ресурсов, восстановление деградированных пастбищ, а также внедрение экологических решений, основанных на природных подходах.
Кроме того, была представлена "Степная повестка дня" - комплексная инициатива, направленная на противодействие изменению климата, опустыниванию и деградации земель, тем самым формируя новое направление международного сотрудничества. Данная инициатива предложена Монголией в рамках подготовки к COP17.

В настоящее время Монголия осуществляет обновление Национальной стратегии и плана действий по сохранению биоразнообразия в соответствии с Глобальной рамочной программой по биоразнообразию. По предварительным оценкам, для реализации данного плана до 2030 года потребуется около 810 млн долларов США.

Фото: Номер один

