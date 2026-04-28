Происшествия 28.04.2026 в 16:03

На руднике «Ирокинда» в Бурятии лавина накрыла девятерых работников

Под завалами остаются шесть человек
Текст: Карина Перова
Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Сегодня в 10:30 произошел сход лавины на руднике «Ирокинда» в Муйском районе Бурятии. Предварительно, под снежными массами оказались девять работников, которые в тот момент расчищали технологическую дорогу.

Из них три сотрудника выбрались самостоятельно, шесть человек находятся под завалом. На место вылетел борт Ми-8 МЧС России со спасателями.

По данному факту в СУ СКР по РБ завели уголовное дело – по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Выехала следственно-оперативная группа. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление полной картины произошедшего.

В прокуратуре республики контролируют установление обстоятельств происшествия и ход расследования уголовного дела. В надзорном ведомстве уточнили, что все случилось на промышленной площадке штольни 90 участка ПГУ-1 – лавина сошла на компрессорную станцию.

 

