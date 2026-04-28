В Бурятии установили личности рабочих рудника, которых накрыла лавина

В Муйском районе Бурятии установили личности рабочих, которых сегодня утром накрыла лавина на руднике «Ирокинда» (на промышленной площадке штольни № 90). Под снегом остаются шесть человек – это мужчины 1971, 1986, 1988, 1990, 2000 и 2007 годов рождения. Еще три сотрудника выбрались самостоятельно, они не пострадали.

Как отметили специалисты, сход лавины имеет значительные масштабы: протяженность составила 150 метров, ширина – 50 метров, а глубина снежного покрова варьируется от трех до шести метров. Общий объем снежной массы оценивается в пределах 22 500 – 45 000 кубических метров.

«На месте организованы масштабные поисково-спасательные работы. В них задействованы 60 человек и 5 единиц спецтехники. В 14:25 из аэропорта «Байкал» города Улан-Удэ на помощь вылетела группа спасателей Бурятской республиканской поисково-спасательной службы в составе 5 человек, также направлен борт санавиации», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Напомним, по данному факту завели уголовное дело (ч. 3 ст. 216 УК РФ – нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

В ГУ МЧС по Бурятии добавили, что спасатели извлекли тело одного рабочего.