«Учителя говорили: «А что такого?»

28.04.2026

A- A+
Текст: КП-Новосибирск
Фото: КП-Новосибирск
В Новосибирске семья восьмиклассника судится со школой. Родители утверждают, что подростка травили, а учителя ничего не предпринимали. Подробнее - в материале КП-Новосибирск.

Травить Ваню* стали с первого класса. Родители уверяют: мальчик приходил после уроков домой и рассказывал, что его обзывали.

- У сына из-за этой ситуации раз в полгода был нервный срыв. Он плакал, говорил, что с ним никто не хочет общаться, ему постоянно ставят подножки, обижают, обзывают. Мы встречались с родителями, разговаривали, и на некоторое время травля прекращалась, - рассказала КП-Новосибирск Анастасия*, мама мальчика.

В пятом классе травля продолжилась. Ваня жаловался, что его школьные принадлежности могут скинуть со стола, были драки. Родители разговаривали с классным руководителем, попросили у нее поддержки и помощи для сына.

- Вместо помощи и поддержки мы получили только формальное отношение к ребёнку, а после нашего обращения к директору она стала предвзято относится к ребёнку и комментировать каждый его шаг и взгляд в сообщениях к матери. На тот момент ребенку стало настолько тяжело, что он сам принял решение перейти в другой класс. Но в шестом классе тех детей, которые его травили, перевели в тот же класс, где учился мой сын, - говорит женщина. - Спустя пол года сын стал каждое утро стал чувствовать боли в животе и тошноту.

Обеспокоенные родители обратились к врачам, подросток прошел обследования. Никаких проблем со здоровьем у школьника не было.

- Тогда я напрямую спросила у сына: «Рассказывай, что случилось». Вскоре Ваня признался, что травля в школе не закончилась, - говорит сибирячка. - Я пошла в школу разбираться. Оказалось, что тех, кто его травит, уже не двое, а шестеро. Ваню каждый урок обзывали, пинали, ставили подножки.

В седьмом классе ситуация не изменилась. Родители просили у педагогов помощи, но, по их словам, так ее и не получили.

В школе прошло собрание с учителями и родителями мальчика. Ваня рассказал, как над ним издеваются.

- Учителя выслушали его и сказали: «Может дети так играют. Что в этом такого?». Единственный вариант, который нам предложила школа - перевести ребенка снова в другой класс. Школа для него стала ассоциироваться с унижением и болью, и психика стала защищаться. В первой четверти мы подключили психологов — сын посещал их 3 раза в неделю. Но как только сын снова выходил в школу, он вновь сталкивался с травлей, и все боли возвращались, - говорит Анастасия.

Как говорил женщина, школа предложила перевести ребенка на очно-заочное обучение.

- Мы покупали ему онлайн-курсы, а школа предложила всего 12 консультаций. За неделю он должен был сдать все контрольные по всем предметам. У сына был приступ головной боли. Его забрали в больницу с диагнозом «переутомление».

Сейчас Ваня находится на домашнем обучении, а семья подростка подала иск к школе: они хотят, чтобы им возместили моральный и материальный вред.

- Школа обязана обеспечить безопасность ученикам, в том числе и психологическую, — уверена сибирячка.

*имена изменены

Все новости

В Улан-Удэ разберутся, почему самокаты предоставляют в аренду малолеткам
28.04.2026 в 17:31
Сильный ветер в Улан-Удэ вновь испортит погоду
28.04.2026 в 17:13
В селе в Бурятии открыли бюсты двум Героям России
28.04.2026 в 17:07
В Бурятии установили личности рабочих рудника, которых накрыла лавина
28.04.2026 в 16:52
Энергетики филиала «Россети Сибирь» — «Бурятэнерго» приняли участие в городском субботнике
28.04.2026 в 16:50
20 лет на страже бюджета Улан-Удэ
28.04.2026 в 16:44
Цифровое будущее: «Ростелеком» поддержал молодежный ИТ-фестиваль в Чите
28.04.2026 в 16:16
«Учителя говорили: «А что такого?»
28.04.2026 в 16:13
На руднике «Ирокинда» в Бурятии лавина накрыла девятерых работников
28.04.2026 в 16:03
В Бурятии вдова бойца СВО пыталась забрать деньги и авто мужа у его сестры
28.04.2026 в 16:00
ЗУРХАЙ
с 29 апреля по 5 мая

Читайте также
В Улан-Удэ разберутся, почему самокаты предоставляют в аренду малолеткам
В СК проводят доследственную проверку после ДТП
28.04.2026 в 17:31
Сильный ветер в Улан-Удэ вновь испортит погоду
В городе ожидается объявлено штормовое предупреждение
28.04.2026 в 17:13
В селе в Бурятии открыли бюсты двум Героям России
В мероприятии принял участие глава республики
28.04.2026 в 17:07
Энергетики филиала «Россети Сибирь» — «Бурятэнерго» приняли участие в городском субботнике
Они убирались на территориях, прилегающих к объектам электросетевого хозяйства
28.04.2026 в 16:50
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru