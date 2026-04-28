Общество 28.04.2026 в 16:13
«Учителя говорили: «А что такого?»
В Новосибирске родители восьмиклассника судятся со школой из-за травли
Текст: КП-Новосибирск
В Новосибирске семья восьмиклассника судится со школой. Родители утверждают, что подростка травили, а учителя ничего не предпринимали. Подробнее - в материале КП-Новосибирск.
Травить Ваню* стали с первого класса. Родители уверяют: мальчик приходил после уроков домой и рассказывал, что его обзывали.
- У сына из-за этой ситуации раз в полгода был нервный срыв. Он плакал, говорил, что с ним никто не хочет общаться, ему постоянно ставят подножки, обижают, обзывают. Мы встречались с родителями, разговаривали, и на некоторое время травля прекращалась, - рассказала КП-Новосибирск Анастасия*, мама мальчика.
В пятом классе травля продолжилась. Ваня жаловался, что его школьные принадлежности могут скинуть со стола, были драки. Родители разговаривали с классным руководителем, попросили у нее поддержки и помощи для сына.
- Вместо помощи и поддержки мы получили только формальное отношение к ребёнку, а после нашего обращения к директору она стала предвзято относится к ребёнку и комментировать каждый его шаг и взгляд в сообщениях к матери. На тот момент ребенку стало настолько тяжело, что он сам принял решение перейти в другой класс. Но в шестом классе тех детей, которые его травили, перевели в тот же класс, где учился мой сын, - говорит женщина. - Спустя пол года сын стал каждое утро стал чувствовать боли в животе и тошноту.
Обеспокоенные родители обратились к врачам, подросток прошел обследования. Никаких проблем со здоровьем у школьника не было.
- Тогда я напрямую спросила у сына: «Рассказывай, что случилось». Вскоре Ваня признался, что травля в школе не закончилась, - говорит сибирячка. - Я пошла в школу разбираться. Оказалось, что тех, кто его травит, уже не двое, а шестеро. Ваню каждый урок обзывали, пинали, ставили подножки.
В седьмом классе ситуация не изменилась. Родители просили у педагогов помощи, но, по их словам, так ее и не получили.
В школе прошло собрание с учителями и родителями мальчика. Ваня рассказал, как над ним издеваются.
- Учителя выслушали его и сказали: «Может дети так играют. Что в этом такого?». Единственный вариант, который нам предложила школа - перевести ребенка снова в другой класс. Школа для него стала ассоциироваться с унижением и болью, и психика стала защищаться. В первой четверти мы подключили психологов — сын посещал их 3 раза в неделю. Но как только сын снова выходил в школу, он вновь сталкивался с травлей, и все боли возвращались, - говорит Анастасия.
Как говорил женщина, школа предложила перевести ребенка на очно-заочное обучение.
- Мы покупали ему онлайн-курсы, а школа предложила всего 12 консультаций. За неделю он должен был сдать все контрольные по всем предметам. У сына был приступ головной боли. Его забрали в больницу с диагнозом «переутомление».
Сейчас Ваня находится на домашнем обучении, а семья подростка подала иск к школе: они хотят, чтобы им возместили моральный и материальный вред.
- Школа обязана обеспечить безопасность ученикам, в том числе и психологическую, — уверена сибирячка.
*имена изменены
