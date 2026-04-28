Общество 28.04.2026 в 17:31

В Улан-Удэ разберутся, почему самокаты предоставляют в аренду малолеткам

В СК проводят доследственную проверку после ДТП
A- A+
Текст: Карина Перова
Фото: СУ СКР по Бурятии

Следователи СК заинтересовались вчерашним ДТП, которое случилось на улице Гагарина в Улан-Удэ. Напомним, двое подростков на арендованном электросамокате сбили 52-летнюю женщину.

По данному факту проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В ведомстве выяснят, почему кикшеринговая компания предоставила самокат 14-летнему юноше.

Для аренды школьник использовал мобильное приложение. И катался вместе с другом, что также запрещено.

«На парковке торгового центра он не справился с управлением и совершил наезд на 52-летнюю женщину, причинив ей телесные повреждения, после чего покинул место происшествия. В настоящее время по данному факту проводятся процессуальные мероприятия, направленные на установление полной картины произошедшего», - прокомментировали в СУ СКР по РБ.

Ранее на брифинге в мэрии заявляли, что у горожан младше 26 лет арендовать электросамокат у кикшеринговой компании, зашедшей в Улан-Удэ, не получится.


Теги
электросамокат ДТП СК

Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru