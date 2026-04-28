В Улан-Удэ разберутся, почему самокаты предоставляют в аренду малолеткам

Следователи СК заинтересовались вчерашним ДТП, которое случилось на улице Гагарина в Улан-Удэ. Напомним, двое подростков на арендованном электросамокате сбили 52-летнюю женщину.

По данному факту проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В ведомстве выяснят, почему кикшеринговая компания предоставила самокат 14-летнему юноше.

Для аренды школьник использовал мобильное приложение. И катался вместе с другом, что также запрещено.

«На парковке торгового центра он не справился с управлением и совершил наезд на 52-летнюю женщину, причинив ей телесные повреждения, после чего покинул место происшествия. В настоящее время по данному факту проводятся процессуальные мероприятия, направленные на установление полной картины произошедшего», - прокомментировали в СУ СКР по РБ.

Ранее на брифинге в мэрии заявляли, что у горожан младше 26 лет арендовать электросамокат у кикшеринговой компании, зашедшей в Улан-Удэ, не получится.