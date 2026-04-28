20 лет на страже бюджета Улан-Удэ

– Мы не карающий меч, а независимый аналитический центр, источник достоверной информации и качественной экспертизы для принятия взвешенных управленческих решений, – подчеркнула председатель Контрольно-счетной палаты Лариса Убеева.





Почти ровно 20 лет назад, 12 мая 2006 года, решением горсовета в Улан-Удэ была создана Контрольно-счетная палата. Сегодня небольшой коллектив энтузиастов, который начинался с трёх человек, стал одним из самых авторитетных органов внешнего муниципального финансового контроля в России.– Ваша работа – это про честность. Про то, чтобы каждый рубль был потрачен с пользой для города и его жителей. Ваш труд часто остаётся за кулисами, о нём не пишут на первых полосах газет, но без вас невозможно представить современный, честный и открытый город. Вы – тот самый зоркий глаз, который помогает нам быть уверенными: средства направляются туда, где они действительно нужны, а не исчезают по дороге. Это позволяет создавать горожанам комфортные условия для жизни. Отдельный поклон ветеранам, которые стояли у истоков. Вы – золотой фонд палаты, – поздравил коллектив палаты мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.Контрольно-счетная палата – это независимый орган внешнего финансового контроля. Без её заключения невозможно принять или скорректировать бюджет, а также утвердить отчёт о его исполнении.Фото: мэрия Улан-Удэ