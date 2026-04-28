Политика и власть 28.04.2026 в 16:44

20 лет на страже бюджета Улан-Удэ

В 2006 году в столице Бурятии создали Контрольно-счетную палату
A- A+
Текст: Андрей Константинов
20 лет на страже бюджета Улан-Удэ
Почти ровно 20 лет назад, 12 мая 2006 года, решением горсовета в Улан-Удэ была создана Контрольно-счетная палата. Сегодня небольшой коллектив энтузиастов, который начинался с трёх человек, стал одним из самых авторитетных органов внешнего муниципального финансового контроля в России. 

– Ваша работа – это про честность. Про то, чтобы каждый рубль был потрачен с пользой для города и его жителей. Ваш труд часто остаётся за кулисами, о нём не пишут на первых полосах газет, но без вас невозможно представить современный, честный и открытый город. Вы – тот самый зоркий глаз, который помогает нам быть уверенными: средства направляются туда, где они действительно нужны, а не исчезают по дороге. Это позволяет создавать горожанам комфортные условия для жизни. Отдельный поклон ветеранам, которые стояли у истоков. Вы – золотой фонд палаты, – поздравил коллектив палаты мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Контрольно-счетная палата – это независимый орган внешнего финансового контроля. Без её заключения невозможно принять или скорректировать бюджет, а также утвердить отчёт о его исполнении.

– Мы не карающий меч, а независимый аналитический центр, источник достоверной информации и качественной экспертизы для принятия взвешенных управленческих решений, – подчеркнула председатель Контрольно-счетной палаты Лариса Убеева.


Фото: мэрия Улан-Удэ

ЗУРХАЙ
с 29 апреля по 5 мая

Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru