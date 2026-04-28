Цифровое будущее: «Ростелеком» поддержал молодежный ИТ-фестиваль в Чите

«В этом году наши партнеры подготовили семь ИТ-кейсов с актуальными проблемами государственных и коммерческих организаций Читы и Забайкальского края. Задания с каждым годом становятся все сложнее, но тем не менее участники демонстрируют профессионализм и находят креативные решения. Молодые программисты разработали прототипы цифровых решений, предложили свои автоматизированные информационные системы. Некоторые проекты молодежных команд будут доработаны и внедрены на предприятиях региона».





«Ростелеком» поддержал Межрегиональный молодежный фестиваль информационных технологий Забайкальского края.Команды, участвующие в соревновательном этапе — Хакатоне «Цифровое будущее», компания поощрила призами и промокодами на доступ к образовательной платформе «Лицей».В этом году ИТ-фестиваль собрал более 200 школьников и студентов. На читинском хакатоне было заявлено 18 команд, представляющие школы, колледжи и вузы Забайкальского края и Амурской области. Конкурсанты предлагали собственные инновационные решения по кейсам, предложенные партнерами проекта.Жанна Терукова, директор Читинского техникума отраслевых технологий и бизнеса:Матвей Ромазанов, ученик ГОУ «Забайкальская краевая гимназия-интернат»:«Технологии не стоят на месте, они развиваются и ИТ становится еще более востребованным и перспективным направлением. Участие в подобных конкурсах помогает будущим студентам не только ответственно подойти к выбору профессии и понять, кем стать в будущем, но и приобрести практический опыт во время проектирования и решения реальных задач».Надежда Ельчанинова, заместитель директора Бурятского филиала ПАО «Ростелеком»:«Для нас важно вдохновлять талантливую молодежь на дальнейшее обучение и развитие. На нашей образовательной платформе "Лицей" школьники, интересующиеся темой технологий, найдут увлекательные курсы по цифровому творчеству, основам разработки веб-приложений и игр. Это дает каждому ребенку возможность получать знания от лучших российских преподавателей».Все образовательные материалы «Лицея» созданы преподавателями ведущих российских вузов в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом. Программа платформы прошла экспертную оценку и одобрена научно-методическим советом Агентства стратегических инициатив в партнерстве с Минпросвещения России.