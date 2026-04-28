Общество 28.04.2026 в 16:50

Энергетики филиала «Россети Сибирь» — «Бурятэнерго» приняли участие в городском субботнике

Они убирались на территориях, прилегающих к объектам электросетевого хозяйства
Текст: Иван Иванов
Фото: пресс-службы «Россети Сибирь»
Филиал «Россети Сибирь» — «Бурятэнерго» принял участие в ежегодной городской экологической акции «Месячник чистоты», проходящей в Улан-Удэ. В мероприятиях по санитарной очистке и благоустройству было задействовано более 400 работников филиала, включая сотрудников аппарата управления, производственных отделений «Городские электрические сети» и «Центральные электрические сети». 

Энергетики убирались на территориях, прилегающих к объектам электросетевого хозяйства, в том числе возле трансформаторных подстанций, опор линий электропередачи и иных энергообъектов: собирали мусор, очищали участки от прошлогодней травы. 

Участие в городском субботнике — часть системной работы по содержанию территорий, прилегающих к энергообъектам, в надлежащем санитарном состоянии. Как отметила главный специалист сектора административно-хозяйственного обеспечения Любовь Лузанова, участие коллектива в экологических акциях имеет важное значение как для предприятия, так и для города в целом: 

«Мы ежегодно принимаем участие в месячнике чистоты, поскольку считаем важным вносить вклад в благоустройство города, в котором живём и работаем. Для нас принципиально, чтобы территории, прилегающие к объектам филиала, были чистыми, ухоженными и безопасными. Это важная часть нашей общей ответственности и корпоративной культуры», — подчеркнула Любовь Лузанова.
