Энергетики филиала «Россети Сибирь» — «Бурятэнерго» приняли участие в городском субботнике

Филиал «Россети Сибирь» — «Бурятэнерго» принял участие в ежегодной городской экологической акции «Месячник чистоты», проходящей в Улан-Удэ. В мероприятиях по санитарной очистке и благоустройству было задействовано более 400 работников филиала, включая сотрудников аппарата управления, производственных отделений «Городские электрические сети» и «Центральные электрические сети».Энергетики убирались на территориях, прилегающих к объектам электросетевого хозяйства, в том числе возле трансформаторных подстанций, опор линий электропередачи и иных энергообъектов: собирали мусор, очищали участки от прошлогодней травы.Участие в городском субботнике — часть системной работы по содержанию территорий, прилегающих к энергообъектам, в надлежащем санитарном состоянии. Как отметила главный специалист сектора административно-хозяйственного обеспечения Любовь Лузанова, участие коллектива в экологических акциях имеет важное значение как для предприятия, так и для города в целом:«Мы ежегодно принимаем участие в месячнике чистоты, поскольку считаем важным вносить вклад в благоустройство города, в котором живём и работаем. Для нас принципиально, чтобы территории, прилегающие к объектам филиала, были чистыми, ухоженными и безопасными. Это важная часть нашей общей ответственности и корпоративной культуры», — подчеркнула Любовь Лузанова.