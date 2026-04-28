Общество 28.04.2026 в 11:40

В Бурятии глава районного учреждения проиграла суд блогеру, рассказавшему о судьбе бюджетных миллионов

Фемида решила, что критика чиновницы укладывается в рамки общественного контроля
A- A+
Текст: Станислав Сергеев
Верховный суд Бурятии отменил решение районного суда и полностью отказал в иске о защите чести, достоинства и деловой репутации руководителю одного из муниципальных автономных учреждений в Бурятии. Женщина пыталась опровергнуть сведения, которые весной 2025 года в телеграм-канале обнародовал общественный деятель, представитель Народного фронта.

В видеоролике, размещённом в канале с почти 4 тысячами подписчиков, блогер сообщил, что для получения 50 миллионов рублей на благоустройство площади в одном из посёлков было специально создано муниципальное автономное учреждение, «директором была поставлена секретарь главы района». По словам автора видео, администрация нашла лазейку в законе и заключила прямой договор с индивидуальным предпринимателем в обход торгов. Также он обратил внимание на то, что у этого же подрядчика были «огромные недостатки по другому объекту, доказанные прокуратурой», и упомянул, что его сын якобы учился с директором МАУ в одной группе.

Руководитель учреждения настаивала: договор заключён не в марте (как значилось в документе, который привёл блогер), а в мае - по результатам электронных торгов в рамках 223-ФЗ. Сама она никогда не была секретарём главы администрации, работала специалистом-секретарём в другом муниципальном учреждении. Одногруппника - сына предпринимателя - у неё нет. Истица потребовала признать сведения порочащими и опровергнуть их.

Районный суд иск удовлетворил частично, взыскав с ответчика 10 тысяч рублей компенсации морального вреда и почти 80 тысяч судебных расходов. Однако апелляционная инстанция пересмотрела дело.

Верховный суд установил: женщина действительно была назначена директором МАУ в феврале 2025 года, при этом до этого работала в другом муниципальном учреждении. Сведений о том, что она когда-либо была личным секретарём должностного лица, в материалах дела нет. Договор с предпринимателем датирован мартом, но по закону для автономных учреждений действует упрощённый порядок закупок (223-ФЗ, а не 44-ФЗ), и публикация на сайте должна была появиться позже. Истица не отрицала, что по состоянию на день публикации ролика договор ещё не был заключён, поэтому утверждение о его наличии суд счёл действительности не соответствующим.

Тем не менее судебная коллегия обратила внимание на контекст: блогер рассказывал о бюджетных 50 миллионах и пытался разобраться, как именно распределяются деньги. Он ссылался на информацию прокуратуры, и действительно, проверка надзорного органа подтвердила наличие недостатков в работе предпринимателя на другом объекте - ему выносили представление. Упомянул ответчик и о возможном конфликте интересов, оговорившись, что его сведения неподтверждённые.

В итоге Верховный суд пришёл к выводу: распространённая информация не выходит за рамки оценочных суждений и общественного контроля. Блогер, как представитель общественного движения, вправе был высказывать своё мнение о расходовании бюджетных средств. Прямых утверждений о нарушении закона и коррупционных связях в ролике нет, а избыточная эмоциональность не превращает критику в клевету.

Решение районного суда отменено, в иске отказано полностью. Постановление апелляционной инстанции вступило в законную силу. Расходы истицы на юристов и экспертизы остаются на ней.

Фото: «Номер один»
Теги
суд

Все новости

В Улан-Удэ начинают восстанавливать участок дороги на Смолина
28.04.2026 в 12:56
Военный комиссар осужден на 7 лет за взятки и служебный подлог
28.04.2026 в 12:44
В Бурятии каждый пятый мужчина может не дожить до пенсии
28.04.2026 в 12:35
Опекуны осуждены к реальному сроку за избиение детей
28.04.2026 в 12:27
В Улан-Удэ нерадивую мать осудили за миллионный долг перед ребенком
28.04.2026 в 12:25
Геймеры вошли в историю: финалисты кибертурнира «Диктант Победы» встретились в Москве
28.04.2026 в 12:16
Глава Бурятии встретился с жителями Баунтовского района
28.04.2026 в 11:53
Две бизнесвумен из Бурятии стали лучшими в России
28.04.2026 в 11:49
В Бурятии глава районного учреждения проиграла суд блогеру, рассказавшему о судьбе бюджетных миллионов
28.04.2026 в 11:40
На тушение пожара в районе Бурятии отправили подмогу
28.04.2026 в 11:13
ЗУРХАЙ
с 29 апреля по 5 мая

Читайте также
В Улан-Удэ начинают восстанавливать участок дороги на Смолина
Ранее там проводилась реконструкция сетей
28.04.2026 в 12:56
Военный комиссар осужден на 7 лет за взятки и служебный подлог
В Иркутской области военком брал деньги с матерей призывников
28.04.2026 в 12:44
В Бурятии каждый пятый мужчина может не дожить до пенсии
Сверхсмертность обусловлена несколькими факторами
28.04.2026 в 12:35
Опекуны осуждены к реальному сроку за избиение детей
В Иркутске женщина и мужчина поплатились за свое стремление воспитывать чужих детей ремнем
28.04.2026 в 12:27
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru