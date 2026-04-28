В Бурятии глава районного учреждения проиграла суд блогеру, рассказавшему о судьбе бюджетных миллионов

Верховный суд Бурятии отменил решение районного суда и полностью отказал в иске о защите чести, достоинства и деловой репутации руководителю одного из муниципальных автономных учреждений в Бурятии. Женщина пыталась опровергнуть сведения, которые весной 2025 года в телеграм-канале обнародовал общественный деятель, представитель Народного фронта.В видеоролике, размещённом в канале с почти 4 тысячами подписчиков, блогер сообщил, что для получения 50 миллионов рублей на благоустройство площади в одном из посёлков было специально создано муниципальное автономное учреждение, «директором была поставлена секретарь главы района». По словам автора видео, администрация нашла лазейку в законе и заключила прямой договор с индивидуальным предпринимателем в обход торгов. Также он обратил внимание на то, что у этого же подрядчика были «огромные недостатки по другому объекту, доказанные прокуратурой», и упомянул, что его сын якобы учился с директором МАУ в одной группе.Руководитель учреждения настаивала: договор заключён не в марте (как значилось в документе, который привёл блогер), а в мае - по результатам электронных торгов в рамках 223-ФЗ. Сама она никогда не была секретарём главы администрации, работала специалистом-секретарём в другом муниципальном учреждении. Одногруппника - сына предпринимателя - у неё нет. Истица потребовала признать сведения порочащими и опровергнуть их.Районный суд иск удовлетворил частично, взыскав с ответчика 10 тысяч рублей компенсации морального вреда и почти 80 тысяч судебных расходов. Однако апелляционная инстанция пересмотрела дело.Верховный суд установил: женщина действительно была назначена директором МАУ в феврале 2025 года, при этом до этого работала в другом муниципальном учреждении. Сведений о том, что она когда-либо была личным секретарём должностного лица, в материалах дела нет. Договор с предпринимателем датирован мартом, но по закону для автономных учреждений действует упрощённый порядок закупок (223-ФЗ, а не 44-ФЗ), и публикация на сайте должна была появиться позже. Истица не отрицала, что по состоянию на день публикации ролика договор ещё не был заключён, поэтому утверждение о его наличии суд счёл действительности не соответствующим.Тем не менее судебная коллегия обратила внимание на контекст: блогер рассказывал о бюджетных 50 миллионах и пытался разобраться, как именно распределяются деньги. Он ссылался на информацию прокуратуры, и действительно, проверка надзорного органа подтвердила наличие недостатков в работе предпринимателя на другом объекте - ему выносили представление. Упомянул ответчик и о возможном конфликте интересов, оговорившись, что его сведения неподтверждённые.В итоге Верховный суд пришёл к выводу: распространённая информация не выходит за рамки оценочных суждений и общественного контроля. Блогер, как представитель общественного движения, вправе был высказывать своё мнение о расходовании бюджетных средств. Прямых утверждений о нарушении закона и коррупционных связях в ролике нет, а избыточная эмоциональность не превращает критику в клевету.Решение районного суда отменено, в иске отказано полностью. Постановление апелляционной инстанции вступило в законную силу. Расходы истицы на юристов и экспертизы остаются на ней.Фото: «Номер один»