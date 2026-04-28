Политика и власть 28.04.2026 в 11:53

Глава Бурятии встретился с жителями Баунтовского района

Обсуждались проблемы дорог и социальной сферы
Текст: Андрей Константинов
27 апреля глава Бурятии Алексей Цыденов в ходе поездки в Баунтовский район провел встречу с жителями. Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, этот завершающий этап каждой рабочей поездки главы республики в районы проходит в формате открытого диалога, когда каждый желающий может задать свой вопрос представителям правительства и обсудить актуальные проблемы.

Дороги и транспортная инфраструктура

Наиболее часто жителей интересовали вопросы состояния дорог. Алексей Цыденов лично проинспектировал ход работ на автодороге Романовка — Багдарин: из-за обильного снеготаяния она находится в неудовлетворительном состоянии.

Принято решение о выделении дополнительно 18 млн рублей на приведение дороги в надлежащее состояние. На данный момент уже отремонтированы три участка с аварийными мостами, уложены водопропускные трубы, повышен водоток и общий уровень дороги.


В целом на капитальный ремонт дороги Улан-Удэ — Романовка — Чита, включённой в опорную сеть, в этом году выделены рекордные 1,7 млрд рублей.

«В самом районном центре — селе Багдарин — в 2025 году будет отремонтировано 5 улиц на сумму 100 млн рублей. Сейчас проводятся повторные торги для выбора надёжного подрядчика», - добавил Алексей Цыденов. 

Социальные объекты

Традиционно в числе волнующих население вопросов - обновление инфраструктуры здравоохранения. Особо остро эта проблема ощущается жителями Малого Амалата. 

«В районе будут построены новые фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы). По ФАПу в Малом Амалате достигнута договорённость о государственно-частном партнёрстве с золотодобывающей компанией — объект появится в следующем году», - ответил Алексей Цыденов. 


Также глава республики осмотрел колледж недропользования. Общежитие колледжа требует ремонта, вопрос будет проработан дополнительно. В этом году в колледже появится новый автодром для обучения водителей категорий «B» и «C» — средства выделены в формате ГЧП компанией «Октогрупп».

Специфические вопросы района

В ходе встречи обсуждались и уникальные для Баунтовского района вопросы: проблема с бакланами, влияющими на экосистему, а также поддержка оленеводов. Алексей Цыденов подчеркнул, что каждый район уникален, и правительство будет работать над решением проблем отдельных территорий. 


Он заверил, что практика рабочих поездок и открытого диалога с жителями будет продолжена: «Мы будем и дальше ездить по районам, слушать людей и решать их вопросы», - отметил Алексей Цыденов.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
