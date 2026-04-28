28.04.2026

В Бурятии каждый пятый мужчина может не дожить до пенсии

Сверхсмертность обусловлена несколькими факторами
Текст: Иван Иванов
По статистике каждый пятый  мужчина уходит из жизни, не достигнув пенсионного возраста. Люди умирают от естественных причин, не успев оформить заслуженный отдых. Средняя продолжительность жизни мужчин в стране составляет около 67 лет при пенсионном пороге в 65 лет. Как сообщает портал «Царьград», это означает, что на пенсии мужчины в среднем проводят всего несколько лет, а многие не доживают и до этого рубежа.

Статистика вызывает вопросы к официальным заявлениям о росте продолжительности жизни, которыми ранее обосновывалось повышение пенсионного возраста. В 2023 году главный специалист Минздрава РФ по репродуктивному здоровью Олег Аполихин заявлял, что 52% мужчин может быть затруднительно дожить до выхода на пенсию.

В социальных сетях россияне делятся личными историями. Один мужчина умер от инфаркта на заводе в 58 лет, другой скончался за несколько месяцев до 60-летия. По словам пользователей, из 14 одноклассников одной женщины в живых остались только двое, причём оба перенесли тяжёлые заболевания.

Согласно приведённым данным, значительная часть мужчин умирает на рабочем месте, не успев выйти на пенсию. Также среди причин смертности отмечаются дорожно-транспортные происшествия и участие в различных конфликтах.

Среди факторов, влияющих на продолжительность жизни, специалисты называют вредные привычки, неблагоприятную экологию, особенности питания и климат. В Бурятии климат считается суровым. При этом отмечается, что мужчины реже обращаются за медицинской помощью на ранних стадиях заболеваний, что приводит к развитию серьёзных болезней, включая сердечно-сосудистые и онкологические.

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
