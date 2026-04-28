В Бурятии каждый пятый мужчина может не дожить до пенсии

По статистике каждый пятый мужчина уходит из жизни, не достигнув пенсионного возраста. Люди умирают от естественных причин, не успев оформить заслуженный отдых. Средняя продолжительность жизни мужчин в стране составляет около 67 лет при пенсионном пороге в 65 лет. Как сообщает портал «Царьград», это означает, что на пенсии мужчины в среднем проводят всего несколько лет, а многие не доживают и до этого рубежа.Статистика вызывает вопросы к официальным заявлениям о росте продолжительности жизни, которыми ранее обосновывалось повышение пенсионного возраста. В 2023 году главный специалист Минздрава РФ по репродуктивному здоровью Олег Аполихин заявлял, что 52% мужчин может быть затруднительно дожить до выхода на пенсию.В социальных сетях россияне делятся личными историями. Один мужчина умер от инфаркта на заводе в 58 лет, другой скончался за несколько месяцев до 60-летия. По словам пользователей, из 14 одноклассников одной женщины в живых остались только двое, причём оба перенесли тяжёлые заболевания.Согласно приведённым данным, значительная часть мужчин умирает на рабочем месте, не успев выйти на пенсию. Также среди причин смертности отмечаются дорожно-транспортные происшествия и участие в различных конфликтах.Среди факторов, влияющих на продолжительность жизни, специалисты называют вредные привычки, неблагоприятную экологию, особенности питания и климат. В Бурятии климат считается суровым. При этом отмечается, что мужчины реже обращаются за медицинской помощью на ранних стадиях заболеваний, что приводит к развитию серьёзных болезней, включая сердечно-сосудистые и онкологические.Фото: нейросеть