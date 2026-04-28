Две бизнесвумен из Бурятии стали лучшими в России

Предпринимательницы из Бурятии одержали победы на федеральном уровне. Так, Елена Батонимаева (мастерская «Нархан») стала лучшей на XV национальной предпринимательской премии «Бизнес-успех» в номинации «Лучший созидательный проект».

Елена вместе с мужем Самбу создает традиционную бурятскую мебель, алтари и внутреннее убранство для буддийских храмов.

А Валентина Дориева (ООО «Диагрупп») стала победителем национальной всероссийской премии «Деловой престиж: Женщина-созидатель» в номинации «Здравоохранение и медицина». Также она отмечена за выдающийся личный вклад в развитие экономики и укрепление социальной сферы России и за активное содействие реализации «Национальной стратегии действий в интересах женщин».

«Торжественная церемония прошла в Государственном Кремлёвском Дворце. Всего было подано более 4 тысячи заявок, в финал прошли 317 компаний, восемь – из Бурятии!», - рассказали в центре «Мой бизнес».