Общество 28.04.2026 в 12:25

В Улан-Удэ нерадивую мать осудили за миллионный долг перед ребенком

За невыплату алиментов ее приговорили к принудительным работам
Текст: Елена Кокорина
31-летняя жительница Улан-Удэ получила срок за неуплату алиментов, которые за несколько лет превысили один миллион рублей. Суд приговорил ее к принудительным работам в течение 8 месяцев, а также удержанию 10% зарплаты в доход государства.

- Суд установил, что в 2020 году женщина была лишена родительских прав в отношении своей дочери. Однако несмотря на наличие официального дохода и реальную возможность платить алименты, с октября 2025 по февраль 2026 года она добровольно перечислила ребёнку всего 9 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре республики.

Фото: нейросеть

