Опекуны осуждены к реальному сроку за избиение детей

В Иркутске суд вынес приговор 54-летней женщине и её 29-летнему сыну, признанным виновными в истязании несовершеннолетних.Следствием установлено, что в 2024 году женщина, являясь опекуном двоих детей школьного возраста, которых она взяла под опеку с целью получения денег, совместно с сыном систематически подвергала их побоям и другим насильственным действиям.Причиной жестокого обращения стали личные неприязненные отношения, возникшие на почве непослушания детей. В результате противоправных действий несовершеннолетним были причинены телесные повреждения. Следы истязаний привлекли внимание свидетелей, а дальше, как говорится, дело техники. Дети, пройдя психологическое обследование, дали показания на опекунов. Далее опекунам предстоит выплатить детям финансовые средства за моральные страдания согласно законодательству о компенсации морального и материального вреда.На период следствия обвиняемые находились под стражей. В настоящее время дети переданы под опеку в новые семьи.Суд признал подсудимых виновными по п.п. «а, г, е» ч. 2 ст. 117 УК РФ — истязание, совершённое в отношении двух или более лиц, заведомо несовершеннолетних, группой лиц по предварительному сговору. Указанная статья предусматривает ответственность за причинение физических или психических страданий путём систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями.Подсудимым назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.Фото: нейросеть