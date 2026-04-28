Общество 28.04.2026 в 12:56
В Улан-Удэ начинают восстанавливать участок дороги на Смолина
Ранее там проводилась реконструкция сетей
Текст: Карина Перова
В центре Улан-Удэ приступают к восстановлению благоустройства после масштабной реконструкции инженерных сетей.
Первым участком, где в этом году проведут работы, станет улица Смолина – от улицы Бау Ямпилова до улицы Ербанова. Там заасфальтируют дорогу.
На начальном этапе специалисты делают выемку грунта для основания, после чего прокладывают геотекстиль с щебеночным основанием.
«Асфальт начнут укладывать примерно с середины мая, как только установится устойчивая плюсовая температура», - пояснили в комитете по строительству администрации города.