В Улан-Удэ начинают восстанавливать участок дороги на Смолина

В центре Улан-Удэ приступают к восстановлению благоустройства после масштабной реконструкции инженерных сетей.

Первым участком, где в этом году проведут работы, станет улица Смолина – от улицы Бау Ямпилова до улицы Ербанова. Там заасфальтируют дорогу.

На начальном этапе специалисты делают выемку грунта для основания, после чего прокладывают геотекстиль с щебеночным основанием.

«Асфальт начнут укладывать примерно с середины мая, как только установится устойчивая плюсовая температура», - пояснили в комитете по строительству администрации города.