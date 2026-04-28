В Улан-Удэ появится представительство Агинского дацана. На берегу реки Уды 26 апреля состоялась церемония закладки священного сосуда Бумба, ознаменовавшая начало строительства буддийского храма.

Как сообщили во Всебурятской ассоциации развития культуры (ВАРК), в священном ритуале приняли участие Дид Хамбо по Забайкальскому краю Цырен Ламахай Дондукбаев, Шэрээтэ Агинского дацана Бадма Ламахай Цыбиков, Шэрээтэ Читинского дацана Баир Ламахай Цымпилов, Жамсаран лама Дондокринчинов и Унзад лама Артем Молонов и много верующих земляков – выходцев из Аги.

«Сосуд Бумба наполнили драгоценностями, лекарствами, священными текстами и закопали в землю в специально подготовленном месте, что символизирует подношение духам местности (сабдакам и лусам). Ритуал проводится, согласно буддийской традиции, чтобы место стало «чистым», а также для привлечения благополучия, процветания и защиты от негативных энергий», - рассказали в ВАРК.