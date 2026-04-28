Общество 28.04.2026 в 13:46

29 апреля в Бурятии проверят систему экстренного оповещения

Местных жителей просят сохранять спокойствие
A- A+
Текст: Елена Кокорина
29 апреля в Бурятии проверят систему экстренного оповещения

29 апреля в 10 утра в Бурятии состоится плановая проверка работоспособности системы экстренного оповещения населения. В ходе проверки будут запущены электросирены с передачей сигнала «Внимание всем!», сопровождаемого речевым сообщением: «Внимание! Проводится проверка системы оповещения». Сигнал прозвучит трижды.

Сигнал будет слышен в Улан-Удэ, Северобайкальске, сёлах Ганзурино, Хурамша, Сотниково (Иволгинский район), Солонцы, Вознесеновке, Саратовке, Кордоне (Тарбагатайский район), Ильинке (Прибайкальский район), Мухоршибири и Бичуре.

Республиканское агентство ГО и ЧС просит жителей и гостей республики сохранять спокойствие. Подача сигналов является плановой и не связана с угрозой чрезвычайной ситуации.

Фото: нейросеть

Теги
сирены

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru