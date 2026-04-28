29 апреля в Бурятии проверят систему экстренного оповещения

29 апреля в 10 утра в Бурятии состоится плановая проверка работоспособности системы экстренного оповещения населения. В ходе проверки будут запущены электросирены с передачей сигнала «Внимание всем!», сопровождаемого речевым сообщением: «Внимание! Проводится проверка системы оповещения». Сигнал прозвучит трижды.

Сигнал будет слышен в Улан-Удэ, Северобайкальске, сёлах Ганзурино, Хурамша, Сотниково (Иволгинский район), Солонцы, Вознесеновке, Саратовке, Кордоне (Тарбагатайский район), Ильинке (Прибайкальский район), Мухоршибири и Бичуре.

Республиканское агентство ГО и ЧС просит жителей и гостей республики сохранять спокойствие. Подача сигналов является плановой и не связана с угрозой чрезвычайной ситуации.

Фото: нейросеть