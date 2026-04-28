Военный комиссар осужден на 7 лет за взятки и служебный подлог

Тайшетский городской суд огласил приговор по уголовному делу в отношении бывшего военного комиссара города Тайшета, Тайшетского и Чунского районов, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом через посредника в значительном размере за незаконные действия), ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности и повлекшее существенное нарушение интересов общества и государства), п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки лично в крупном размере за незаконные действия).Как сообщается в телеграм-канале Объединённой пресс-службы судов общей юрисдикции Иркутской области, в период с июля 2023 года по июль 2024 года подсудимый, будучи военным комиссаром, получил взятки от граждан через посредников и лично за незаконное освобождение их сыновей от призыва на военную службу. Он вносил заведомо ложные сведения в медицинские документы, протоколы призывных комиссий и выдавал фиктивные военные билеты, минуя установленную процедуру медицинского освидетельствования.В результате граждане неправомерно признавались ограниченно годными к военной службе и освобождались от призыва. Подсудимый полностью признал свою вину. Суд учел ряд смягчающих обстоятельств, а также характеристику личности обвиняемого.По совокупности преступлений подсудимому назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, суд назначил дополнительное наказание в виде штрафа в размере 4 млн рублей и лишения права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий, сроком на 5 лет.Также у подсудимого конфискован в доход государства эквивалент полученных взяток на сумму 1,2 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.