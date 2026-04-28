Общество 28.04.2026 в 20:00

Суд обязал мэрию Улан-Удэ расселить двух сестёр из аварийного дома на Юннатов

Женщины живут в квартире, где износ здания достиг 81%, а муниципалитет планировал выселить их только к 2028 году
Текст: Станислав Сергеев
Верховный суд Бурятии оставил в силе решение, которое обязывает администрацию Улан-Удэ предоставить двум сёстрам благоустроенное жильё вне очереди. Женщины с 1988 и 1991 годов зарегистрированы в муниципальной квартире на улице Юннатов. Ещё в 2018 году дом признали аварийным и подлежащим сносу, поскольку его физический износ составил 81 процент.

Сначала чиновники установили срок расселения до конца 2023 года, затем перенесли его на 2028 год. Однако прокуратура встала на сторону жильцов и подала иск. Суд признал, что в доме, который представляет угрозу для жизни и здоровья, затягивать с переселением нельзя.

Одна из сестёр к моменту рассмотрения дела уже состояла на учёте как нуждающаяся в жилье по категории «непригодное для проживания». Вторую в очередь не поставили, но суд указал: она вместе с сестрой была вселена законно как член семьи нанимателя, поэтому имеет равные права на внеочередное жильё.

Администрация возражала: женщины не признаны малоимущими, и вообще орган местного самоуправления, по её мнению, не должен отвечать за расселение такого жилья - это государственная обязанность. Однако суд отклонил доводы. Отсутствие регионального закона о порядке переселения из аварийных домов не освобождает муниципалитет от ответственности, а для данной категории граждан признание малоимущими не требуется - право на жильё возникает из самого факта опасности проживания.

Исполнять решение суда мэрии придётся в разумные сроки сразу после вступления вердикта в силу, несмотря на то что аварийный дом до сих пор не снесли, а программу переселения не утвердили. Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения.

Фото: «Номер один»

