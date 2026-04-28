В Улан-Удэ суд приостановил работу кафе семьи депутата Госдумы

Верховный суд Бурятии подтвердил законность решения о приостановке деятельности кафе «Нютаг» в микрорайоне Верхняя Березовка. Заведение, совладельцами которого являются сын и супруга бывшего сенатора, депутата Госдумы Вячеслава Мархаева, не соответствует требованиям пожарной безопасности. Прокуратура добилась закрытия заведения до устранения всех нарушений.Проверка, проведённая прокуратурой Железнодорожного района совместно с инспектором МЧС, выявила десятки нарушений. В трёхэтажном здании отсутствовали запасные эвакуационные выходы со второго и третьего этажей, ширина имеющихся выходов составляла 75 сантиметров при норме в 120. Пороги входных дверей достигали 16 сантиметров (при допустимых 5). Сами лестницы между этажами были выполнены с нарушениями - криволинейные, с забежными ступенями и разной шириной проступи.Кроме того, в кафе не нашли технической документации на системы противопожарной защиты, а у персонала - свидетельств о прохождении обучения мерам пожарной безопасности. Эксплуатационные испытания наружных эвакуационных лестниц также не проводились.Собственники здания - Батор Мархаев и Лариса Мархаева - гарантировали суду, что всё починят, но конкретных сроков не назвали. Районный суд в декабре 2025 года по иску прокурора обязал ответчиков устранить нарушения в течение шести месяцев и до этого момента приостановил работу кафе. Апелляционная инстанция оставила решение в силе.Скандалы вокруг заведения семьи Мархаевых возникали и ранее. В 2019 году телеканал Рен-ТВ сообщал, что кафе с 2010 года не платит за воду, используя собственную скважину, - при этом лицензии на недропользование у заведения не было. Тогда же поднимался вопрос и о продаже здания музеем за 20 тысяч рублей, и об отсутствии договора на водоотведение - отходы сливались в выгребные ямы на территории музея. Нынешнее решение суда касается только пожарной безопасности.Фото: «Номер один»