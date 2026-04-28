Политика и власть 28.04.2026 в 18:00

В Улан-Удэ суд приостановил работу кафе семьи депутата Госдумы

В здании нашли  нарушения пожарной безопасности
A- A+
Текст: Станислав Сергеев
Верховный суд Бурятии подтвердил законность решения о приостановке деятельности кафе «Нютаг» в микрорайоне Верхняя Березовка. Заведение, совладельцами которого являются сын и супруга бывшего сенатора, депутата Госдумы Вячеслава Мархаева, не соответствует требованиям пожарной безопасности. Прокуратура добилась закрытия заведения до устранения всех нарушений.

Проверка, проведённая прокуратурой Железнодорожного района совместно с инспектором МЧС, выявила десятки нарушений. В трёхэтажном здании отсутствовали запасные эвакуационные выходы со второго и третьего этажей, ширина имеющихся выходов составляла 75 сантиметров при норме в 120. Пороги входных дверей достигали 16 сантиметров (при допустимых 5). Сами лестницы между этажами были выполнены с нарушениями - криволинейные, с забежными ступенями и разной шириной проступи.

Кроме того, в кафе не нашли технической документации на системы противопожарной защиты, а у персонала - свидетельств о прохождении обучения мерам пожарной безопасности. Эксплуатационные испытания наружных эвакуационных лестниц также не проводились.

Собственники здания - Батор Мархаев и Лариса Мархаева - гарантировали суду, что всё починят, но конкретных сроков не назвали. Районный суд в декабре 2025 года по иску прокурора обязал ответчиков устранить нарушения в течение шести месяцев и до этого момента приостановил работу кафе. Апелляционная инстанция оставила решение в силе.

Скандалы вокруг заведения семьи Мархаевых возникали и ранее. В 2019 году телеканал Рен-ТВ сообщал, что кафе с 2010 года не платит за воду, используя собственную скважину, - при этом лицензии на недропользование у заведения не было. Тогда же поднимался вопрос и о продаже здания музеем за 20 тысяч рублей, и об отсутствии договора на водоотведение - отходы сливались в выгребные ямы на территории музея. Нынешнее решение суда касается только пожарной безопасности.

Фото: «Номер один»

Теги
депутат

Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru