Общество 28.04.2026 в 10:11

Знакомство в сети обернулось для улан-удэнки потерей 3 млн рублей

Мошенник вскружил ей голову и обобрал до нитки
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ местная жительница стала жертвой мошенников, которые под видом выгодных инвестиций выманили у неё более 3,2 миллиона рублей. Всё началось с сайта знакомств, обитатель которого убедил женщину вложить деньги в одно очень доходное дело.

После первых небольших вложений и успешного вывода 1500 рублей доверие женщины только укрепилось. Мошенники, выдавая себя за финансовых консультантов убеждали её оформлять кредиты и переводить всё большие суммы на «инвестиционные счета» и цифровые кошельки.

- В итоге пострадавшая оформила автокредит на 1 миллион 600 тысяч рублей, потом ещё один кредит на 550 тысяч, а после на «платформе» появилось уведомление, что для сохранения средств при балансе свыше 35 тысяч долларов необходимо подключить «защитный протокол», внеся 30% от суммы счёта на «страховой депозит». Женщина заняла 850 тысяч рублей у родственников и перевела средства по указанным реквизитам. Однако при попытке вывода денег система сообщила о превышении суточного лимита. Для его увеличения потребовалось срочно внести ещё один «страховой взнос» под угрозой ежедневных штрафов, - рассказали в полиции республики.

Только после обсуждения ситуации со знакомыми женщина поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело. Полиция напоминает о необходимости быть бдительными при знакомствах в интернете и не доверять незнакомцам, предлагающим лёгкий заработок.

Фото: нейросеть

Все новости

На тушение пожара в районе Бурятии отправили подмогу
28.04.2026 в 11:13
Сосна из Улан-Удэ вошла в число старовозрастных деревьев России
28.04.2026 в 11:11
В столице Бурятии с 1 мая запустят фонтаны и сезонные аттракционы
28.04.2026 в 10:52
Жительница Улан-Удэ обожгла стопу на пожаре
28.04.2026 в 10:29
В Улан-Удэ ремонтируют городские коллекторы
28.04.2026 в 10:23
Улан-удэнца признали виновным сразу по пяти уголовным статьям
28.04.2026 в 10:20
Знакомство в сети обернулось для улан-удэнки потерей 3 млн рублей
28.04.2026 в 10:11
На СВО погиб анестезиолог-реаниматолог из Бурятии
28.04.2026 в 10:00
В жутком ДТП в Бурятии погиб один человек и четверо угодили в больницу
28.04.2026 в 09:44
В Улан-Удэ двое школьников на самокате снесли женщину
28.04.2026 в 09:28
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 апреля

Читайте также
Сосна из Улан-Удэ вошла в число старовозрастных деревьев России
Она растет на тропе «К местам силы»
28.04.2026 в 11:11
В столице Бурятии с 1 мая запустят фонтаны и сезонные аттракционы
Парки ранее обработали от клещей и грызунов
28.04.2026 в 10:52
В Улан-Удэ ремонтируют городские коллекторы
Работы идут сразу на четырех объектах
28.04.2026 в 10:23
Улан-удэнца признали виновным сразу по пяти уголовным статьям
С мужчины взыскали штраф в полмиллиона
28.04.2026 в 10:20
Следующая новость
