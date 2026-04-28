Знакомство в сети обернулось для улан-удэнки потерей 3 млн рублей

В Улан-Удэ местная жительница стала жертвой мошенников, которые под видом выгодных инвестиций выманили у неё более 3,2 миллиона рублей. Всё началось с сайта знакомств, обитатель которого убедил женщину вложить деньги в одно очень доходное дело.

После первых небольших вложений и успешного вывода 1500 рублей доверие женщины только укрепилось. Мошенники, выдавая себя за финансовых консультантов убеждали её оформлять кредиты и переводить всё большие суммы на «инвестиционные счета» и цифровые кошельки.

- В итоге пострадавшая оформила автокредит на 1 миллион 600 тысяч рублей, потом ещё один кредит на 550 тысяч, а после на «платформе» появилось уведомление, что для сохранения средств при балансе свыше 35 тысяч долларов необходимо подключить «защитный протокол», внеся 30% от суммы счёта на «страховой депозит». Женщина заняла 850 тысяч рублей у родственников и перевела средства по указанным реквизитам. Однако при попытке вывода денег система сообщила о превышении суточного лимита. Для его увеличения потребовалось срочно внести ещё один «страховой взнос» под угрозой ежедневных штрафов, - рассказали в полиции республики.

Только после обсуждения ситуации со знакомыми женщина поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело. Полиция напоминает о необходимости быть бдительными при знакомствах в интернете и не доверять незнакомцам, предлагающим лёгкий заработок.

