Сосна из Улан-Удэ вошла в число старовозрастных деревьев России

Сосну из Улан-Удэ внесли в Национальный реестр старовозрастных деревьев России. Она растет на тропе «К местам силы» на Верхней Березовке. Примерный возраст хвойного гиганта – 350 лет.

Всего в Бурятии в данный реестр включено семь деревьев. Каждый такой объект – часть природного наследия, требующая бережного отношения и сохранения.

«Этот особый статус по решению сертификационной комиссии получают уникальные деревья, имеющие природную, историческую и культурную ценность. Просим бережно относиться к природным территориям и сохранять их в первозданном виде», - прокомментировали в мэрии Улан-Удэ.