Общество 28.04.2026 в 11:11

Сосна из Улан-Удэ вошла в число старовозрастных деревьев России

Она растет на тропе «К местам силы»
A- A+
Текст: Карина Перова
Фото: мэрия Улан-Удэ

Сосну из Улан-Удэ внесли в Национальный реестр старовозрастных деревьев России. Она растет на тропе «К местам силы» на Верхней Березовке. Примерный возраст хвойного гиганта – 350 лет.

Всего в Бурятии в данный реестр включено семь деревьев. Каждый такой объект – часть природного наследия, требующая бережного отношения и сохранения.

«Этот особый статус по решению сертификационной комиссии получают уникальные деревья, имеющие природную, историческую и культурную ценность. Просим бережно относиться к природным территориям и сохранять их в первозданном виде», - прокомментировали в мэрии Улан-Удэ.

Теги
сосна старовозрастные деревья

Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru