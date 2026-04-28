Происшествия 28.04.2026 в 10:29
Жительница Улан-Удэ обожгла стопу на пожаре
Утром вспыхнул дом на улице Гурульбинская
Текст: Карина Перова
Сегодня рано утром в Улан-Удэ вспыхнула кровля двухквартирного дома на улице Гурульбинская. На место выезжали огнеборцы МЧС России.
Когда они прибыли, горела крыша жилища и двух гаражей. 54-летняя хозяйка квартиры получила термические ожоги стопы. От госпитализации пострадавшая отказалась.
«Огонь на 240 «квадратах» ликвидирован силами 22 человек и 6 единиц техники. Предварительная причина – неисправность дымохода», - сообщили в чрезвычайном ведомстве.