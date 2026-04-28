Происшествия 28.04.2026 в 10:29

Жительница Улан-Удэ обожгла стопу на пожаре

Утром вспыхнул дом на улице Гурульбинская
A- A+
Текст: Карина Перова
Жительница Улан-Удэ обожгла стопу на пожаре
Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Сегодня рано утром в Улан-Удэ вспыхнула кровля двухквартирного дома на улице Гурульбинская. На место выезжали огнеборцы МЧС России.

Когда они прибыли, горела крыша жилища и двух гаражей. 54-летняя хозяйка квартиры получила термические ожоги стопы. От госпитализации пострадавшая отказалась.

«Огонь на 240 «квадратах» ликвидирован силами 22 человек и 6 единиц техники. Предварительная причина – неисправность дымохода», - сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Теги
пожар МЧС

Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru