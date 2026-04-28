Жительница Улан-Удэ обожгла стопу на пожаре

Сегодня рано утром в Улан-Удэ вспыхнула кровля двухквартирного дома на улице Гурульбинская. На место выезжали огнеборцы МЧС России.

Когда они прибыли, горела крыша жилища и двух гаражей. 54-летняя хозяйка квартиры получила термические ожоги стопы. От госпитализации пострадавшая отказалась.

«Огонь на 240 «квадратах» ликвидирован силами 22 человек и 6 единиц техники. Предварительная причина – неисправность дымохода», - сообщили в чрезвычайном ведомстве.