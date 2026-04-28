Общество 28.04.2026 в 10:52

В столице Бурятии с 1 мая запустят фонтаны и сезонные аттракционы

Парки ранее обработали от клещей и грызунов
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ с 1 мая запустят фонтаны в парках города: «Юбилейный», имени Орешкова и имени Жанаева, а также на Мемориале Победы. Кроме того, заработают сезонные аттракционы и торговые точки.

«С наступлением тёплых дней и после субботников в парках красят и ремонтируют малые архитектурные формы. Территории уже обработали от клещей и грызунов, сейчас проверяют зелёные насаждения, проводят ревизию оборудования с последующим восстановлением», – рассказала заместитель директора МАУ «Дирекция по паркам культуры и отдыха» Екатерина Суранова.

Так, в этом году в парке имени Жанаева установят качели с навесом и отремонтируют скейт‑парк. Благоустройство коснется и других парков.

В преддверии Дня Победы идет монтаж праздничного оформления. В парках и скверах разместят 191 объект: 47 Г‑образных флаговых конструкций, 95 флажков, 27 флаговых конструкций, 15 полотен флагов, 5 тематических конструкций в парке «Юбилейный» и парке Орешкова и 2 фотозоны на Мемориале Победы.

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
