В столице Бурятии с 1 мая запустят фонтаны и сезонные аттракционы

В Улан-Удэ с 1 мая запустят фонтаны в парках города: «Юбилейный», имени Орешкова и имени Жанаева, а также на Мемориале Победы. Кроме того, заработают сезонные аттракционы и торговые точки.

«С наступлением тёплых дней и после субботников в парках красят и ремонтируют малые архитектурные формы. Территории уже обработали от клещей и грызунов, сейчас проверяют зелёные насаждения, проводят ревизию оборудования с последующим восстановлением», – рассказала заместитель директора МАУ «Дирекция по паркам культуры и отдыха» Екатерина Суранова.

Так, в этом году в парке имени Жанаева установят качели с навесом и отремонтируют скейт‑парк. Благоустройство коснется и других парков.

В преддверии Дня Победы идет монтаж праздничного оформления. В парках и скверах разместят 191 объект: 47 Г‑образных флаговых конструкций, 95 флажков, 27 флаговых конструкций, 15 полотен флагов, 5 тематических конструкций в парке «Юбилейный» и парке Орешкова и 2 фотозоны на Мемориале Победы.