Общество 28.04.2026 в 10:23

В Улан-Удэ ремонтируют городские коллекторы

Работы идут сразу на четырех объектах
Текст: Андрей Константинов
Фото: мэрия Улан-Удэ
В Улан-Удэ начался одновременный ремонт сразу нескольких канализационных коллекторов. Как сообщает МУП «Водоканал», работы идут в микрорайоне Сокол, на проспекте Строителей, улицах Трубачеева и Ключевской. Их проводит подрядная организация «Лайнер Тек». 

Подрядчик проводит промывку и навивку коллекторов для укрепления системы водоотведения. Это повышает надёжность инфраструктуры и снижает риск аварий в будущем. Работы идут без отключения потребителей.

— Обеспечиваем бесперебойную работу канализационных коммуникаций. В этом году мы приведём в порядок четыре важных участка. Подрядчик отремонтирует 545 метров канализации. Будет применяться современная технология навивки — внутри старых труб прокладывают специальный полимерный «чулок». Этот метод позволяет: не перекапывать дороги и дворы, то есть не нарушается благоустройство, укрепить стенки коллектора изнутри, восстановить герметичность и пропускную способность даже при критическом износе, продлить срок службы коммуникаций на десятилетия, — рассказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

На данный момент на участке Сокол — Сотниково промывка выполнена на 632 метров — это почти половина всей протяжённости. Также проведена навивка на 283 м, что позволит продлить срок его службы.

На 25-м коллекторе по проспекту Строителей промывка выполнена на 690 м. Навивка пока не проводилась, так как участок только готовится к этому этапу работ. Его общая протяжённость составляет 1535 метра.

На участке по улице Трубачеева промыто 493 м. Навивка коллектора выполнена на 229 м. Протяжённость участка — 1348 метра.
 
На участке по улице Ключевская промывка выполнена только на начальном этапе — 40 м. Навивка будет проводиться после завершения промывки. Длина участка — 1930 метров.
