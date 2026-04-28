Улан-удэнца признали виновным сразу по пяти уголовным статьям

Жителя столицы Бурятии признали виновным в совершении преступлений сразу по пяти статьям УК РФ (незаконные приобретение, хранение и сбыт наркотических средств, а также за самовольную добычу нефрита, его незаконное хранение и перевозку, совершенные в крупном размере).

В итоге суд приговорил улан-удэнца к 8 годам лишения свободы условно и штрафу в размере полмиллиона рублей. Мужчина его выплатил после возбуждения исполнительного производства в республиканской службе судебных приставов.

«В счет уплаты долга пошли конфискованные денежные средства в размере 494 тысяч рублей, найденные у должника во время следственных действий. Оставшуюся часть штрафа и 60 тыс. рублей исполнительского сбора, который был начислен после истечения срока для добровольной уплаты долга, должник оплатил самостоятельно», - сообщили в УФССП по Бурятии.