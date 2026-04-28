На тушение пожара в районе Бурятии отправили подмогу

В Бурятии за последние сутки было зарегистрировано два лесных пожара: в Закаменском и Мухоршибирском районах. Возгорание в Мухоршибирском районе, возникшее из-за неосторожного обращения с огнём, уже ликвидировано. В Закаменском районе, где причиной пожара стал обрыв линий электропередач, работы по тушению продолжаются. Площадь возгорания составляет 28 гектаров.

- В борьбе с огнём задействованы 84 человека, включая сотрудников лесной охраны, авиалесоохраны и привлечённых граждан, а также девять единиц спецтехники. Ситуация осложняется ветровой нагрузкой, поэтому в район направлены дополнительные силы – 46 сотрудников авиалесоохраны из Бичурского и Улан-Удэнского авиаотделений, - отметил первый заместитель руководителя РАЛХ Александр Матхонов.

Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет.

Напоминаем, что в регионе действует особый противопожарный режим: запрещено использование открытого огня, а нахождение в лесу разрешено только в специально отведённых местах.

- Весной более 90% лесных пожаров возникают по вине человека. За достоверную информацию о поджигателях предусмотрено вознаграждение — 10 000 рублей. Телефон горячей линии лесной охраны: 20-44-44, - добавили в РАЛХ.

