Мэрия Улан-Удэ уже пять лет не может отремонтировать дамбу на реке Воровка

Верховный суд Бурятии отказал администрации Улан-Удэ в очередной отсрочке ремонта гидротехнического сооружения на реке Воровка. Чиновники просили перенести работы до конца 2027 года из-за нехватки бюджета, но суд указал: отсутствие денег не может быть бесконечным оправданием.Решение о капитальном ремонте или реконструкции «Защитного сооружения водохранилища на реке Воровка» суд принял ещё в октябре 2020 года, и оно вступило в силу в январе 2021-го. Однако почти пять лет аварийная дамба так и не приведена в порядок.В конце 2025 года мэрия и МБУ «Комбинат по благоустройству» вновь попросили отсрочку — теперь до 31 декабря 2027 года. В обоснование заявили, что работы потребуют больших вложений, а бюджетные деньги выделяются поэтапно. На 2026 год, по их данным, заложено чуть больше 12 миллионов рублей — на подготовку, проектно-изыскательские работы и установку контрольной аппаратуры на дамбе. Полностью завершить ремонт планировали только к 2027 году.Прокуратура возражала против отсрочки. Суд согласился с надзорным ведомством. В апелляционном определении подчёркнуто: отсутствие финансирования — не исключительное обстоятельство, тем более спустя пять лет. Любая новая отсрочка лишь отодвигает реальную защиту прав жителей, чья безопасность напрямую зависит от состояния гидротехнического сооружения.В удовлетворении жалобы отказано. Решение суда первой инстанции оставлено в силе. Дамбу на Воровке надо ремонтировать, и чиновники больше не могут ссылаться на «тяжёлое финансовое положение» как на вечный тормоз.Фото: «Номер один»