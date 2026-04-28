Политика и власть 28.04.2026 в 14:00
Мэрия Улан-Удэ уже пять лет не может отремонтировать дамбу на реке Воровка
Администрация ссылается на отсутствие денег, тем временем жители находятся в опасности
Текст: Станислав Сергеев
Верховный суд Бурятии отказал администрации Улан-Удэ в очередной отсрочке ремонта гидротехнического сооружения на реке Воровка. Чиновники просили перенести работы до конца 2027 года из-за нехватки бюджета, но суд указал: отсутствие денег не может быть бесконечным оправданием.
Решение о капитальном ремонте или реконструкции «Защитного сооружения водохранилища на реке Воровка» суд принял ещё в октябре 2020 года, и оно вступило в силу в январе 2021-го. Однако почти пять лет аварийная дамба так и не приведена в порядок.
В конце 2025 года мэрия и МБУ «Комбинат по благоустройству» вновь попросили отсрочку — теперь до 31 декабря 2027 года. В обоснование заявили, что работы потребуют больших вложений, а бюджетные деньги выделяются поэтапно. На 2026 год, по их данным, заложено чуть больше 12 миллионов рублей — на подготовку, проектно-изыскательские работы и установку контрольной аппаратуры на дамбе. Полностью завершить ремонт планировали только к 2027 году.
Прокуратура возражала против отсрочки. Суд согласился с надзорным ведомством. В апелляционном определении подчёркнуто: отсутствие финансирования — не исключительное обстоятельство, тем более спустя пять лет. Любая новая отсрочка лишь отодвигает реальную защиту прав жителей, чья безопасность напрямую зависит от состояния гидротехнического сооружения.
В удовлетворении жалобы отказано. Решение суда первой инстанции оставлено в силе. Дамбу на Воровке надо ремонтировать, и чиновники больше не могут ссылаться на «тяжёлое финансовое положение» как на вечный тормоз.
Фото: «Номер один»
