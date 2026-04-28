Жителей Улан-Удэ зовут на «ГАВ-ФЕСТИВАЛЬ»

В парке «Юбилейный» в Улан-Удэ 1 мая в 16:30 состоится «ГАВ-ФЕСТИВАЛЬ: Фестиваль друзей» (0+). Об этом сообщили в администрации города.

В программе: презентация разных пород собак; трюки, танцы и дрессировка; выступление кинологического отряда «АМГАЛАН»; музыкальная программа, а также конкурсы, подарки и розыгрыши.

«Это день, когда дети смогут увидеть удивительных собак разных пород, поиграть, посмеяться и получить море ярких впечатлений, а взрослые – провести душевный вечер всей семьёй на свежем воздухе», - прокомментировали в мэрии.

