В Бурятии открыли официальную охоту на бакланов

В Бурятии официально разрешили охотиться на большого баклана ради сохранения омуля. Об этом сообщил глава региона Алексей Цыденов. Прием заявлений стартует с 30 апреля.

Весной этих птиц можно будет отстреливать с 1 мая по 16 июня. А в летне-осенний период – со второй субботы августа до отлета птиц. Охота разрешена на водно-болотных угодьях (закрепленные и общедоступные территории), кроме Тункинского района.

Естественных врагов у бакланов нет, поэтому их популяция постоянно растет. Птицы наносят серьезный ущерб водным биоресурсам, особенно байкальскому омулю в период нереста. По данным Байкальского филиала ВНИРО, за 2025 год ущерб превысил 1,55 млрд рублей. Причем ситуация характерна не только для Бурятии – вид уже включен в перечень охотничьих ресурсов в 16 регионах России.

«Мы получаем многочисленные обращения жителей прибайкальских районов – люди ещё в предыдущие сезоны жаловались на резкий рост численности бакланов, их агрессивность и ущерб рыбным запасам», - прокомментировал Алексей Цыденов.

Как получить разрешение?

Подать можно одним из способов:

1. Госуслуги (Бурятии) – быстрее всего: электронное заявление с копиями документов;

2. МФЦ – лично в любой филиал;

3. Лично – г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, 11а.

При себе необходимо иметь паспорт и охотничий билет.