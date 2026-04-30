Общество 30.04.2026 в 09:46

В Бурятии открыли официальную охоту на бакланов

«Черную чуму» будут отстреливать ради сохранения омуля
Текст: Карина Перова
В Бурятии официально разрешили охотиться на большого баклана ради сохранения омуля. Об этом сообщил глава региона Алексей Цыденов. Прием заявлений стартует с 30 апреля.

Весной этих птиц можно будет отстреливать с 1 мая по 16 июня. А в летне-осенний период – со второй субботы августа до отлета птиц. Охота разрешена на водно-болотных угодьях (закрепленные и общедоступные территории), кроме Тункинского района.

Естественных врагов у бакланов нет, поэтому их популяция постоянно растет. Птицы наносят серьезный ущерб водным биоресурсам, особенно байкальскому омулю в период нереста. По данным Байкальского филиала ВНИРО, за 2025 год ущерб превысил 1,55 млрд рублей. Причем ситуация характерна не только для Бурятии – вид уже включен в перечень охотничьих ресурсов в 16 регионах России.

«Мы получаем многочисленные обращения жителей прибайкальских районов – люди ещё в предыдущие сезоны жаловались на резкий рост численности бакланов, их агрессивность и ущерб рыбным запасам», - прокомментировал Алексей Цыденов.

Как получить разрешение?

Подать можно одним из способов:

1. Госуслуги (Бурятии) – быстрее всего: электронное заявление с копиями документов;

2. МФЦ – лично в любой филиал;

3. Лично – г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, 11а.

При себе необходимо иметь паспорт и охотничий билет.

Все новости

В Улан-Удэ предотвратили аферу по хищению 30 млн у ЛВРЗ
30.04.2026 в 10:40
В Бурятии экс-заведующая детсадом отделалась штрафом за «мертвые души»
30.04.2026 в 10:36
В Улан-Удэ 300 волонтеров очистили прогулочную тропу от мусора
30.04.2026 в 10:14
С недавно осужденного экс-министра транспорта Бурятии взыщут почти 5 млн рублей
30.04.2026 в 10:08
Под давлением банка улан-удэнец перевёл преступникам деньги матери
30.04.2026 в 09:51
В Бурятии открыли официальную охоту на бакланов
30.04.2026 в 09:46
День Победы в Улан-Удэ пройдет без военной техники и «Бессмертного полка»
30.04.2026 в 09:29
Выплаты родным погибших в Бурятии горняков составят не менее миллиона
30.04.2026 в 09:11
Как заменить окна в подъезде?
30.04.2026 в 09:00
Зурхай на четверг, 30 апреля
30.04.2026 в 06:02
ЗУРХАЙ
с 29 апреля по 5 мая

Читайте также
В Улан-Удэ предотвратили аферу по хищению 30 млн у ЛВРЗ
В схеме были замешаны местные работники и подрядчик из Таганрога
30.04.2026 в 10:40
В Бурятии экс-заведующая детсадом отделалась штрафом за «мертвые души»
Всего она похитила из бюджета более 700 тысяч рублей
30.04.2026 в 10:36
В Улан-Удэ 300 волонтеров очистили прогулочную тропу от мусора
Горожан приглашают провести там майские праздники
30.04.2026 в 10:14
С недавно осужденного экс-министра транспорта Бурятии взыщут почти 5 млн рублей
Это неподтвержденные доходы
30.04.2026 в 10:08
Следующая новость
