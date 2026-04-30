Жительница Бурятии отсудила 650 тысяч рублей за сломанную челюсть

В Бурятии судебные приставы взыскали с мужчины 650 тысяч рублей. Это компенсация за перелом челюсти – во время ссоры обидчик ударил женщину в лицо.

Любителя помахать кулаками привлекли к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Суд обязал его выплатить пострадавшей крупную компенсацию.

«В рамках исполнительного производства судебные приставы арестовали банковские счета должника и ограничили его в праве выезда за границу. После установления места работы должника, вся сумма компенсации была взыскана с заработной платы гражданина», - рассказали в УФССП по Бурятии.