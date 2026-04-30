Общество 30.04.2026 в 10:40

В Улан-Удэ предотвратили аферу по хищению 30 млн у ЛВРЗ

В схеме были замешаны местные работники и подрядчик из Таганрога
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ сотрудники полиции пресекли попытку хищения свыше 30 миллионов рублей у ЛВРЗ. Коммерческая организация из Таганрога заключила с ЛВРЗ договор на ремонт трёх тысяч кожухов на сумму 85 млн рублей, но на самом деле отремонтировала менее двух тысяч единиц оборудования на сумму чуть менее 55 млн рублей.

- Чтобы получить оставшиеся 30 млн рублей, руководители фирмы-подрядчика, включая 48-летнего гендиректора из Таганрога и двух начальников структурных подразделений из Улан-Удэ, представили заказчику ложные отчёты о выполненных работах. В результате, по подложным актам, они успели получить более 7 млн рублей. Остаток в 23 млн не был выплачен по независящим от них обстоятельствам, - сообщают в полиции республики.

В ходе операции, проведённой с участием бойцов Росгвардии, все четверо участников мошеннической схемы были задержаны. У них изъяты средства связи, документы и имущество, включая два автомобиля, которые будут арестованы для возмещения ущерба.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Фигуранты посажены под домашний арест. Расследование данного дела продолжается.

Фото: полиция РБ

 

 

 

