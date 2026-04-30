В Бурятии экс-заведующая детсадом отделалась штрафом за «мертвые души»

Всего она похитила из бюджета более 700 тысяч рублей
Текст: Карина Перова
В Бурятии вынесли приговор бывшей заведующей детским садом в городе Закаменске, которая платила зарплату «мертвым душам» и трудоустроила в учреждение своих родственников. Женщину признали виновной в мошенничестве и служебном подлоге. Всего она похитила более 700 тысяч рублей.

С мая 2019-го по декабрь 2023 года экс-заведующая издавала фиктивные приказы о приеме на работу в детсад знакомых местных жителей. Последние там даже не трудились, а перечисленную им зарплату отдавали аферистке.

Также в садике работали родственники женщины. С той же целью хищения бюджетных средств она вносила в табеля учета отработанного ими времени завышенные сведения либо недостоверные данные о выполнении работы по совместительству на других ставках.

Похищенными деньгами мошенница распорядилась по своему усмотрению. После возбуждения уголовного дела она возместила материальный вред, причиненный преступлениями.

«Суд назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей с лишением права занимать заниматься деятельностью, связанной с осуществлением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций в образовательной сфере сроком на 1,5 года. Приговор уже вступил в законную силу», - рассказали в СУ СКР по Бурятии.

