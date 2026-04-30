Политика и власть 30.04.2026 в 11:05

Предложение спикера Хурала Бурятии получило поддержку на федеральном уровне

Речь идет о расширении жилищной программы для многодетных семей Дальнего Востока
Текст: Андрей Константинов
Предложение спикера Хурала Бурятии получило поддержку на федеральном уровне
Фото: Хурал Бурятии
26 апреля в Санкт-Петербурге прошло заседание комиссии Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ по вопросам социальной политики. Одной из тем обсуждения стало обеспечение жильём многодетных семей и комплекс мер, призванных повысить доступность жилищных программ для многодетных родителей. 

Бурятию на заседании представлял председатель Народного Хурала Владимир Павлов. Он выступил с предложением по развитию механизмов обеспечения доступности жилья для многодетных семей.

Суть инициативы заключается в необходимости распространить программу субсидирования ипотечных кредитов в размере 1 миллиона рублей при рождении третьего и последующих детей на все регионы Дальнего Востока, независимо от достигнутого в субъектах ДФО суммарного коэффициента рождаемости. В настоящее время такая государственная поддержка на оплату ипотечного кредита предусмотрена только для многодетных семей восьми регионов Дальнего Востока: Камчатского, Приморского и Хабаровского краёв, Амурской, Магаданской, Сахалинской областей, Еврейской автономной области и Чукотского автономного округа. В этот перечень не включены: Бурятия, Забайкальский край и Якутия, поскольку показатели рождаемости в них немного выше среднего по Дальневосточному федеральному округу.

«Во всех дальневосточных регионах сегодня стоят задачи по сдерживанию миграционного оттока, улучшения демографической ситуации и укрепления института семьи, в том числе поддержки многодетных и молодых семей. Для этого и необходимо, чтобы критерий рождаемости быть исключён из условий предоставления выплаты, чтобы все дальневосточные семьи с тремя и более детьми могли воспользоваться равной поддержкой государства», - отметил спикер Хурала Бурятии.

Предложение Владимира Павлова было услышано председателем Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым. Он уже озвучил его на заседании комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Семья». 

По итогам обсуждения инициатива Бурятии была принята в дальнейшую работу. Таким образом, она имеет все шансы стать частью государственной демографической политики и принести реальную пользу многодетным семьям всего Дальневосточного федерального округа.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru