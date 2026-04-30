Предложение спикера Хурала Бурятии получило поддержку на федеральном уровне

26 апреля в Санкт-Петербурге прошло заседание комиссии Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ по вопросам социальной политики. Одной из тем обсуждения стало обеспечение жильём многодетных семей и комплекс мер, призванных повысить доступность жилищных программ для многодетных родителей.Бурятию на заседании представлял председатель Народного Хурала Владимир Павлов. Он выступил с предложением по развитию механизмов обеспечения доступности жилья для многодетных семей.Суть инициативы заключается в необходимости распространить программу субсидирования ипотечных кредитов в размере 1 миллиона рублей при рождении третьего и последующих детей на все регионы Дальнего Востока, независимо от достигнутого в субъектах ДФО суммарного коэффициента рождаемости. В настоящее время такая государственная поддержка на оплату ипотечного кредита предусмотрена только для многодетных семей восьми регионов Дальнего Востока: Камчатского, Приморского и Хабаровского краёв, Амурской, Магаданской, Сахалинской областей, Еврейской автономной области и Чукотского автономного округа. В этот перечень не включены: Бурятия, Забайкальский край и Якутия, поскольку показатели рождаемости в них немного выше среднего по Дальневосточному федеральному округу.«Во всех дальневосточных регионах сегодня стоят задачи по сдерживанию миграционного оттока, улучшения демографической ситуации и укрепления института семьи, в том числе поддержки многодетных и молодых семей. Для этого и необходимо, чтобы критерий рождаемости быть исключён из условий предоставления выплаты, чтобы все дальневосточные семьи с тремя и более детьми могли воспользоваться равной поддержкой государства», - отметил спикер Хурала Бурятии.Предложение Владимира Павлова было услышано председателем Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым. Он уже озвучил его на заседании комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Семья».По итогам обсуждения инициатива Бурятии была принята в дальнейшую работу. Таким образом, она имеет все шансы стать частью государственной демографической политики и принести реальную пользу многодетным семьям всего Дальневосточного федерального округа.