В Улан-Удэ 300 волонтеров очистили прогулочную тропу от мусора

В Улан-Удэ 300 волонтеров очистили от мусора тропу «Юго-Западная». Мероприятие состоялось в рамках Всероссийской акции «Мы за чистоту». Участники очистили как саму прогулочную тропу, так и смотровую площадку, сделав её более уютной для горожан.

В уборке активно участвовали сотрудники МБУ «Городское зеленое строительство», которые организовали вывоз мусора и обеспечили порядок на маршрутах. Также к акции присоединились представители Бурятского регионального отделения Всероссийского экологического общественного движения «Экосистема», АНО «Центр экологических инициатив «ЭкоСфера», студенты БГУ имени Доржи Банзарова и воспитанники Городского Дворца детского творчества.

- Приглашаем на прогулку! В майские праздники горожане и гости города могут прийти всей семьей, чтобы насладиться чистотой и красотой обновлённой тропы. Это отличная возможность провести время на свежем воздухе и оценить результаты совместной работы волонтеров и организаций, - сообщили в мэрии города.

Фото: мэрия города