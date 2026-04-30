С недавно осужденного экс-министра транспорта Бурятии взыщут почти 5 млн рублей

С недавно осужденного экс-министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александра Гоге взыщут почти 5 миллионов рублей. Это неподтвержденные доходы.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что в 2022–2024 годах на банковские счета бывшего чиновника и его супруги поступили деньги, сумма которых превышала их совокупный доход за три года, предшествующих отчетным периодам. Гоге не смог подтвердить законность источников поступления более 4,8 млн рублей.

В мае 2025 года его освободили от должности министра в связи с утратой доверия ввиду непринятия мер по урегулированию конфликта интересов при заключении подведомственным учреждением контракта с аффилированной министру организацией.

В феврале 2026 года прокуратура республики обратилась в суд с иском о взыскании с Гоге и его супруги в доход РФ неподтвержденных доходов.

«Заявленные требования удовлетворены. Исполнение судебного решения находится на контроле надзорного ведомства», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Железнодорожный районный суд назначил бывшему министру наказание в виде 4 лет и 2 месяцев лишения свободы, которое он будет отбывать в исправительной колонии общего режима.

Его подельника, экс-руководителя ГКУ «Бурятрегионавтодор» Владимира Соснина, приговорили к 3 годам и 6 месяцам колонии общего режима. А директор строительной компании отделался «условкой», так как он «активно способствовал расследованию преступления» и признал свою вину. Его приговорили к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года и 6 месяцев.