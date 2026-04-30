Общество 30.04.2026 в 10:49
Горсовет Улан-Удэ объявляет конкурс ко Дню Победы
Победителей ждут призы
1 мая горсовет Улан-Удэ запускает традиционный конкурс с зашифрованным словом, посвященный празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Главными условиями участия в конкурсе является подписка на канал «Горсовет Улан-Удэ» в МАКСе и на сообщество в «ВКонтакте».
Условия конкурса:
1. С 1 по 11 мая в течение дня, с 09:00 до 21:00, в канале горсовета в МАКС будет появляться пост с фотографией, на которой будут «спрятаны» буквы; пост будет размещен на канале всего 9 минут;
2. В течение этих 9 минут нужно сделать скриншот экрана поста с фотографией либо сохранить саму фотографию; всего будет 14 букв, из которых нужно составить слово;
3. В день будет появляться один пост с фотографией, на которой будет «спрятана» либо одна, либо несколько букв;
4. Из собранных букв необходимо будет составить слово и записать видео, в котором нужно рассказать о значении этого слова; формат и подача видео может быть любым;
5. Все скриншоты либо фото со «спрятанными» буквами из постов, составленное из них слово и видео нужно отправить на почту g.gorsovetov@yandex.ru до 21:00 11 мая;
6. Победители будут определены в прямом эфире в сообществе «Горсовет Улан-Удэ» на платформе «ВКонтакте» 13 мая в 14:00 путем генератора случайных чисел.
Призы этого года: холодильник, наушники, афганский казан. Призовой фонд сформирован из личных средств депутатов.
Следите за публикациями и выигрывайте!
