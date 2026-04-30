Под давлением банка улан-удэнец перевёл преступникам деньги матери

В Улан-Удэ жертвой телефонных мошенников стал местный житель, который перевёл злоумышленникам 445 тысяч рублей, принадлежавших его матери. Всё началось со звонка от сотрудника известного маркетплейса.

- Звонившая сообщила, что на его имя поступила посылка с повреждённым кодом доставки и попросила уточнить личные данные. Так как мужчина и правда ожидал посылку, он не почуял подвоха. Вскоре последовал звонок уже от бота, который соединил его с сотрудником службы безопасности. Он наплел ему, что мошенники получили доступ к Госуслугам и для защиты данных предложил установить приложение для видеоконференций, - рассказали в полиции республики.

По видеозвонку к разговору подключился сотрудник Центробанка, который запугал мужчину возможными переводами денег на Украину и уголовной ответственностью. Под этим давлением мужчина перевёл 445 тысяч рублей на указанный счёт. Только вмешательство родственников помогло осознать, что он стал жертвой обмана и горожанин обратился в полицию.

Фото: нейросеть