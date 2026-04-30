Вертолетчика отправили в колонию-поселение за жесткую посадку в Забайкалье

В Забайкалье вынесен приговор бывшему командиру вертолета Ми-8Т, потерпевшего крушение в мае 2022 года.Как сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, пилот признан виновным и приговорен к 2 годам 6 месяцам колонии-поселения. Ему также запрещено заниматься деятельностью, связанной с полетами, сроком на 3 года.Крушение произошло 1 мая 2022 года. На борту находились 15 человек, включая экипаж и сотрудников авиапожарной службы. В результате аварии один человек погиб, еще несколько получили травмы.Следствие установило, что командир воздушного судна допустил ряд нарушений: не провел необходимую предпосадочную подготовку, не скоординировал действия экипажа и не распознал вовремя признаки технической нестабильности. Вертолет потерял управление, снизился и столкнулся с землей.Воздушное судно, принадлежавшее компании «Мост Авиа», было полностью уничтожено. Общий ущерб оценен в десятки миллионов рублей, включая утрату оборудования авиапожарной службы.