В Бурятии подросток без прав и шлема перевернулся на мотоцикле

Вчера вечером, 29 апреля, в селе Новая Брянь Заиграевского района произошло ДТП с участием несовершеннолетнего водителя. 17-летний юноша на мотоцикле «Ролиз Спорт» без прав не справился с управлением. В результате мотоцикл съехал с дороги и опрокинулся.

Юноша получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. По данным полиции, в момент аварии на нем не было мотошлема, что усугубило последствия ДТП.

