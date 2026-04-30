В Бурятии пьяная автоледи на BMW перевернула автомобиль

Вчера днём в Мухоршибирском районе, в 8 км от села Подлопатки, произошло ДТП. 49-летняя водитель автомобиля BMW X5 не справилась с управлением, в результате чего машина съехала с дороги и опрокинулась.

- В аварии женщина получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в больницу. Предварительно установлено, что водитель находилась в состоянии алкогольного опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования отказалась, - сообщили в ГАИ республики.

Фото: ГАИ РБ