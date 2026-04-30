На Ольхон открыта продажа авиабилетов

Авиакомпания «Аврора» совместно с партнером «СиЛа» открыла продажу билетов на рейсы из Улан-Удэ на остров Ольхон. Полеты начнутся уже в мае.Программа предусматривает до двух рейсов в день, время в пути составит около одного часа, сообщается в телеграмм-канале аэропорта «Байкал». Перевозки будут выполняться на самолете ТВС-2МС, рассчитанном на 8 пассажиров.Ольхон является крупнейшим островом на Байкал и известен своими природными достопримечательностями, включая Шаман-камень и поселок Хужир.