30.04.2026 в 11:28
В Алтачейском заказнике в Бурятии браконьер застрелил двух тарбаганов
Нарушителя задержали государственные инспекторы
Текст: Карина Перова
В Алтачейском заказнике в Бурятии браконьер застрелил двух монгольских сурков – тарбаганов. Он палил из винтовки с оптическим прицелом. Нарушителя задержали государственные инспекторы, сообщили в ТГ-канале «Заповедные будни».
Охотник использовал для добычи зверьков легковой автомобиль, стреляя из него. Ему грозит конфискация машины, оружия, крупный штраф и иск за ущерб.
Подчеркивается, что это второй случай незаконной охоты за пять лет в тех краях. В 2019 году браконьеры отстреляли двух косуль и нанесли травмы сотруднику Байкальского государственного заповедника.
«Все шесть браконьеров, задержанных ранее, получили по заслугам – один из них отбывает реальный срок заключения», - отметили в паблике.
