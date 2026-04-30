В Алтачейском заказнике в Бурятии браконьер застрелил двух тарбаганов

В Алтачейском заказнике в Бурятии браконьер застрелил двух монгольских сурков – тарбаганов. Он палил из винтовки с оптическим прицелом. Нарушителя задержали государственные инспекторы, сообщили в ТГ-канале «Заповедные будни».

Охотник использовал для добычи зверьков легковой автомобиль, стреляя из него. Ему грозит конфискация машины, оружия, крупный штраф и иск за ущерб.

Подчеркивается, что это второй случай незаконной охоты за пять лет в тех краях. В 2019 году браконьеры отстреляли двух косуль и нанесли травмы сотруднику Байкальского государственного заповедника.

«Все шесть браконьеров, задержанных ранее, получили по заслугам – один из них отбывает реальный срок заключения», - отметили в паблике.